T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/2577 Esas

DAVALI : AYTEN KARNAZ-19118324526

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Ankara ili, Mamak ilçesi, Kazım Orbay-İmar Mahallesi 8558 ada 3 parselde kayıtlı 1 ve 6 numaralı bağımsız bölümler, Ankara ili Mamak ilçesi Kazım Orbay-İmar Mahallesi 8559 ada 35 parselde kayıtlı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesi talebinde bulunulmuş ve yapılan bilirkişi incelemesi sonunda, bilirkişilerce taşınmazın değerlerinin Ankara ili, Mamak ilçesi, Kazım Orbay-İmar Mahallesi 8558 ada 3 parselde kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölümün 1.200.000,00 TL, 6 numaralı bağımsız bölümün 2.400.000,00 TL ve Ankara ili, Mamak ilçesi, Kazım Orbay Mahallesi 8559 ada 35 parselin 6.570.000,00 TL olduğu belirlenmiş ve taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği belirtilmiş olup;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/06/2026 günü saat: 09:53'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.