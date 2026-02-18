T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/1051 Esas

KARAR NO: 2025/1073

DAVALI: LEVENT SUNA -34508293206

Davacılar EREN YAŞAR, ESRA YAŞAR, PERİHAN YAŞAR aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Açılan davanın kabulü ile davaya konu Ankara ili, Altındağ ilçesi, Aydınlıkevler Mahallesi 2729 ada 19 parselde kayıtlı 2 numaralı bağımsız bölümün taraflar arasında ivaz ilavesi suretiyle dahi taksimi mümkün olmadığından taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine,

Satışın umum arasında yapılmasına,

Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harcın tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlardan alınarak Hazineye gelir kaydına,

Satıştan elde edilecek gelirin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlara taksim ve tevzine,

Davaya konu taşınmazın tapu kaydında mevcut takyidatlar ile birlikte satılmasına,

Satış memuru olarak Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 'nun atanmasına,

Davacılar vekili yararına takdir olunan 28.500,00-TL vekâlet ücretinin satış bedeli üzerinden tarafların tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında tahsiline ve hak sahiplerine ödenmesine,

Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü yazılı 28.523,80-TL yargılama giderinin paydaşlara tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında aidiyeti ve isabetine, satış bedeli üzerinden pay ve paydaş hisseleri gereğince ödenmesine,

Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan kısmın HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi uyarınca hüküm kesinleştikten sonra davacıya iadesine,

Dair; davacı vekilinin hazır olduğu oturumda davalı tarafın yokluğunda 6100 sayılı HMK'nın 345.maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 02/10/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/01/2026