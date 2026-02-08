T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/826 Esas

DAVALI: ARİF LEVENT GÜÇKIRAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davanın yapılan yargılamasında;

Adresinize çıkarılan duruşma gününü bildirir davetiyenin bila tebliğ iade edildiği, yapılan araştırmalara rağmen adresinizin tespit edilemediği, bu nedenle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmakla;

Durusma Günü: 11/02/2026 günü saat: 11:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.