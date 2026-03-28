T.C. ANKARA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/666, KARAR NO : 2026/144

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.02.2026 tarihli ilamı ile sahte belge düzenleme suçundan 7394 Sayılı Kanun ile Değişik 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359/b, TCK'nun 43/1, 53 ve 58 maddeleri gereğince 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, defter kayıt ve belgeleri gizleme suçundan 213 Sayılı Kanunun 359/a-2 ve 7394 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile 213 Sayılı Kanunun 359. maddesine eklenen 4. fıkra, TCK'nun 53 ve 58 maddeleri gereğince 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Ömer ve Meryem oğlu, 06.12.1969 doğumlu MUSTAFA DAĞ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25.03.2026