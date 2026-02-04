T.C. ANKARA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

T.C. ANKARA13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/59

KARAR NO : 2025/718

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01.12.2025 tarihli ilamı ile suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan TCK'nun 165/1, 62/1, 52/2 maddeleri gereğince 5 AY HAPİS VE 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nun 51/1 maddesi gereğince hapis cezasının ertelenmesine ve TCK'nun 51/3 maddesi gereğince 1 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA, şantaj suçundan TCK'nun 107/2 maddesi yollamasıyla 107/1, 62/1 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 AY HAPİS VE 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nun 51/1 maddesi gereğince hapis cezasının ertelenmesine ve TCK'nun 51/3 maddesi gereğince 1 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA karar verilen Metin ve Sultan oğlu, 14.06.1999 YENİMAHALLE doğumlu ÖMER CAN DİNARCAN, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ile katılan vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğu hususunun İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30.01.2026