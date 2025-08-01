T.C. ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2349 Esas

DAHİLİ DAVALI : MEHMET ERDEM - 11314124344

İSMAİL ve ZAHİDE oğlu/kızı, 02/01/1969 dogumlu,

Davacılar , MUZAFFER VAROL, RÜŞAN KORKMAZ ile Davalılar , ADEM İLHAN, AYNUR YALÇIN, CENNET AKGÜL, DURAN İLKER İLHAN, ENVER ERDEM, FATMA CESUR, FATMA KAYMAK, FATMA YENER, HACER SARAY, HASİBE İLHAN, HAYDAR DANIŞMAN, HÜSEYİN DANIŞMAN, MEHMET ERDEM, MERYEM DURAN, METİN DANIŞMAN, METİN İLHAN, MUHAMMET KESKİN, NERMİN ÖZCAN, SANİYE KUMCU, SONGÜL GERÇEK, SONGÜL KASAP, ŞENNUR SEZER, ÜLKÜ ERDEM, YASEMİN GÖKDENİZ, YASİN TOYGAR, YETER TOYGAR, ZAHİDE ERDEM, ZEYNEP ACAR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/10/2025 günü, saat: 11:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.