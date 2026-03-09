T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/84

Davacı AHMET KILIÇ tarafından Ankara ili. Altındağ ilçesi, Aydıncık mahallesi, 126 ada, 20 parselin doğusu, 26 parselin güneyi, 27 parselin kuzeyinde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak Davalı Altındağ Belediyesi Başkanlığı aleyhine Tapusuz Taşınmaz Tescili Davası açılmış olup davaya itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/84 E sayılı dosyasına başvurması hususu 1. KEZ ilanen tebliğ olunur. 19/02/2026