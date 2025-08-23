T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/519 Esas

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan incelemesinde; Davalılardan Fatih Sedat OKYAY (Yaşar ve Necla oğlu, 05/07/1975 doğumlu) Hayriye OKYAY (Yaşar ve Necla oğlu, 09/05/1974 doğumlu) ve Oktay OKYAY (Yaşar ve Necla oğlu, 19/02/1972 doğumlu) 'ın Mernis adresinin bulunmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, Durusma Günü: 22/01/2026 günü saat: 09:45'da duruşmada geçerli özür olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, gelmediğiniz takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.