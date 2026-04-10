T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/918 Esas

DAVALI: EMİNE ÖZTEKİN - 57610216390

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce daha öncesinde dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan bilirkişi raporu ve ek bilirkişi raporu yerine geçerek bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.19.12.2025