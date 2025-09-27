T.C. ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2025/103

Davacı SİNAN YILDIZ ile davalı SEVCAN YILDIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma davasında, davacı vekili 25/02/2025 tarihli dilekçe ile mahkememize müracaat ederek, tarafların Danimarka Aile Mahkemesinin 2007-112/8670 dava numarası ile boşandıklarını, ilgili mahkeme kararının 24/03/2017 tarihinde kesinleştiğini, verilen bu kararın tanınmasını talep ederek dava açmış ise de, tüm aramalara rağmen davalıya tebligat yapılamadığı, adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, 49765137934 T.C kimlik numaralı, 03/08/1979 doğumlu, Nurettin ve Saadet kızı, Sevcan Yıldız'a, 20/11/2025 günü saat: 09:55tarihli tahkikat ve ön inceleme duruşma gününün, tensip zaptının ve dava dilekçesinin tebligat kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince yurt dışında ilanen tebliğine karar verilmiş olup; 1-HMK 316-318 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde itirazlarını ve delillerinizi de içeren cevap dilekçenizi vermeniz, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve aynı zamanda ön inceleme aşamasını da içeren duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizin ihtarına,,2-Davalıya tahkikat ve ön inceleme duruşma günü, tensip zaptı ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine,

Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, 20/11/2025 günü saat 09:55'e bırakılan tahkikat ve ön inceleme duruşma günü, tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/09/2025