T.C. ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/97 Esas

Davacı Devrim Çağlar ile davalı Necip Tamer Özdal arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka davası nedeniyle; mahkememizin 09/12/2025 tarihli duruşmasında, davalıya duruşma zaptı ve tahkikat duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Ön inceleme aşaması tamamlanmış olmakla tahkikat aşamasına geçilmesine,

Tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK'nun 150 madde hükmü saklı kalmak kaydı ile tarafların yokluğunda yapılacak sözlü yargılamada hüküm verileceğinin taraf vekillerine ihtarına (ihtarat yapıldı)

2-Davalıyaduruşma zaptı ile tahkikat duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine, masrafının RESEN karşılanmasına,

3-Davacı vekiline tanık isim ve adreslerini bildirmeleri için iki haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde tanık isim ve adresleri bildirilmediği takdirde tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılacaklarının kendilerine ihtarına, ( ihtarat yapıldı)

Bu nedenle duruşmanın 17/02/2026 günü saat 11:20 'ye bırakılmasına karar verilmiş olup,

Geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği,

Tebligat kanununun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra duruşma zaptı ve tahkikat duruşma günü bildirir davetiyenin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.10/12/20225