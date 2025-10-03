T.C. ANKARA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: .62096404-2024/130-Ceza Dava Dosyası

Nitelikli Hırsızlık, Suç Eşyasının Satın Alınması, Kabul Edilmesi suçlarından sanıklar Ali ÜNAL ve Mahli YOĞURTCU hakkında yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin 09/07/2025 tarih, 2024/130 Esas-2025/305 Karar sayılı ilamı ile Sanık Mahli YOĞURTCU'nın Nitelikli Hırsızlık suçundan neticeten 5 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının 5275 sayılı Yasanın 108/3 maddesi gereğince ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, denetim süresi içinde yeniden suç işlemiş olması nedeniyle Gaziantep 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/500 Esas sayılı dosyasından verilen ilama ilişkin şartla tahliyesinin yeniden değerlendirilmesi için ihbarda bulunulmasına karar verildiği, diğer sanık Ali ÜNAL hakkında ise Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi suçundan 5 Ay Hapis 400-TL adli para cezasına hükmedildiği ve verilen hükmün 5 yıl süre ile açıklanmasının geri bırakıldığı; işbu karara yönelik sanıklardan Mahli YOĞURTCU tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu, Ancak gerekçeli karar ile sanık Mahli YOĞURTCU'nun istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen katılan Zeynep KIRIK'a tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince mahkememiz ilamının ve karara karşı istinaf yoluna başvurulduğunun katılan Zeynep KIRIK'a ilanen tebliğine; hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 29.09.2025