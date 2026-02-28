T.C. ANKARA 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/100 Esas

DAVACI: KİNG PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DAVALILAR : 1- TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

2- SHANGAİ CHUANDAO AİMEİ MACHİNERY EQUİPMENT CO LTD

-NO. 516 TENGFU ROAD BAİHE TOWN QİNGPU DİSTRİCT, SHANGHAİ, CHİNA

Davacı KİNG PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından TÜRKPATENT ve SHANGAİ CHUANDAO AİMEİ MACHİNERY EQUİPMENT CO LTD aleyhine açılan Marka YİDK Karar İptali davasının yapılan yargılamasında

Davacı vekili, davalı adına Türk Patent YİDK'nın vermiş olduğu 2024/M-18563 sayılı kararının iptali ileve 2024/021617 başvuru numaralı “kingstar” ibareli marka başvurusunun Türk Patent nezdinde tescilin durdurulmasına karar verilmesi, talep ve dava etmiş,

Davalı SHANGAİ CHUANDAO AİMEİ MACHİNERY EQUİPMENT CO LTD.'nin bildirilen ve tespit olunan adresine dava dilekçesi, ilk inceleme tutanağı, tevzi formu ve duruşma gününün bildirilmesi için çıkartılan tebligat ise yapılamamış ve tebliğe yarar başka bir adresi de tüm araştırmalara karşın belirlenememiştir.

Bu nedenle mahkememizin 05/02/2026 tarihli duruşmasında; ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı SHANGAİ CHUANDAO AİMEİ MACHİNERY EQUİPMENT CO LTD.'nin yargılama günü olan 14/05/2026 günü saat 10:30’daki duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi için dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.