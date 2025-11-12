T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/33 Esas

KARAR NO : 2025/782

DAVALI : TUNCAY KİREN Anadolu Mah. 488 Sk. No:2 İç Kapı No:1, Yenimahalle/ ANKARA

Davacı GÜLSEVEN KİREN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1- Zonguldak İli, Devrek İlçesi,Tosunlar Köyü/mah. 73 Cilt , 6 hane 'de nüfusa kayıtlı, NİYAZİ ve TEVZİYE'den olma, 27/08/1978 doğumlu 55429613218 T.C. No.lu davacı GÜLSEVEN KİREN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı RECEP ve EMİNE'den olma 09/06/1978 doğumlu 55435613080 T.C. No.lu davalı TUNCAY KİREN'nın Tarafların TMK madde 166/1 gereğince BOŞANMALARINA,

2-Dava adli yardımlı açılmakla, 615,40 TL. P.H. 615,40 TL. B.H.nun ve 29.388,00 TL. İlan gideri ile 630,00 TL. Yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair, tarafların yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.03/11/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/11/2025