T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/812 Esas

DAVALI : HIDIR OSMAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ÖN İNCELEME DURUŞMA ZAPTI İLE SOSYAL İNCELEME RAPORUNUN ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce aldırılan sosyal inceleme raporunda; ''boşanmanın gerçekleşmesi durumunda 2006 yılı doğumlu Ayeh, 2008 yılı doğumlu Emine, 2010 yılı doğumlu Ayşe, 2013 yılı doğumlu Muhammed ve 2016 yılı doğumlu Medine'nin bakım ve yetiştirme sorumluluğunun anne Faduma OSMAN'a verilmesinin önünde engel bir durum olmadığı kanaatine varılmış olup, çocukların baba Hıdır Bey'in kendileriyle ilgilenmediğini belirttiği, babanın kendilerini terk ettiğini düşündükleri, baba ile görüşme düşüncesine açık olmadıkları izlenimi edinildiği '' bildirilmiştir.

Duruşma Günü: 07/04/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.