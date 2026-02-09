T.C. ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2020/414 Esas

Davacı , AHMET DEĞİRMENCİ ile Davalılar , ADNAN ABDULMAHDI HASAN ALHUMAIRI, ALAA YOUSUF MEZBAN AL-AZZAWI, DUHA ABBAS ALI ALI, OMAR AHMED ABDULLAH AL HALBOOSI ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması istemine ilişkin davada yapılan yargılama sonunda mahkememizce verilen 24/06/2025 tarihli 2025/353 sayılı karar ile; "Davanın dava şartı yokluğundan usulden REDDİNE" karar verilmiş olup, işbu karara karşı davacı Ahmed DEĞİRMENCİ vekilince 01/10/2025 tarihli dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

Mahkememiz kararının ve istinaf başvurusunda bulunulduğu hususunun dahili davalılar Omar Ahmed Abdullah Al Halboosı, Alaa Yousuf Mezdan Al-Azzawı, Duha Abbas Ali Ali, Adnan Abdulmahdi Hasan Alhumairi ilanen tebliği ileiş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, müteakip 2 haftalık süre içerisinde istinafa karşı beyan ve/veya karara karşı kanun yoluna başvurabileceği, aksi taktirde karara karşı itiraz hakkından vazgeçmiş; istinaf dilekçesini de inkar etmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.