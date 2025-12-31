T.C. ANKARA 23. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/551 Esas

Davacı FİKRET ŞİMŞEK ile Davalı ŞENGÜL ŞİMŞEK arasında mahkememizde yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi talepli TANIMA VE TENFİZ davası açıldığı, davalıya tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen ikametgahları, meskenleri ve işyeri de tespit edilememesi nedeniyle; HMK 317 ve 318. maddeleri gereğince dava dilekçesine, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizdeki delilleri cevap dilekçesine ekleyip başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunulabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, ayrıca HMK 139 ve 150maddeleri gereğince 30/04/2026 günü saat 10:00'da sulh için gerekli hazırlığı yaparak duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve iddia ile savunmanın genişletilebileceği yahut değiştirilebileceği ihtar ve tebliğ olunur.Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.