T.C. ANKARA 25. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/264 Esas

DAVALI: VOLKAN ÖZTÜRKOĞLU Huzur Mah. Yapcılar Sok. No:9 Narlıdere/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı marifetiyle ibraz olunun dava dilekçesiyle; 2021 yılında evlendikleri ve çocuklarının olmadığını, eşinin öfke kontrolünün olmadığını, fiziken ve ruhen anlaşamadıklarını, eşinin psikolojik sorunları olması nedeni ile yaklaşık 4 aydır karı koca birlikteliklerinin olmadığını, eşinin ilaç kullandığını, sözlü ve psikolojik şekilde şiddette, aşağılamalara maruz kaldığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını tüm bu sebeplerden dolayı boşanmasına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

İlanen tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren HMK 127. Madde uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde HMK 129.Maddesinde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK 128.Madde uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK’nın 131.maddesi gereğince; cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz gibi tensip zaptında yer alan HMK'nın 139.maddesi uyarınca ilgili hususların tarafınıza ilanen tebliğ olunmuş sayıldığı,

Ayrıca HMK 139 ve 150 mad. uyarınca; sulh için gerekli hazırlığı da yaparak belirlenen ön inceleme günü ve saatinde hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde; yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin önel içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmanıza karar verileceği, duruşma gün ve saatinde duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.