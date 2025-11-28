T.C. ANKARA 27. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/617 Esas

DAVALI : MERYEM GÖKTEKİN

Davacı Murat GÖKTEKİN tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Hamdi ve Dilan kızı, 17/06/1982 doğumlu davalı MERYEM GÖKTEKİN. Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nın 316-318 maddeleri uyarınca dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren iki hafta içinde itirazlarınızı ve delillerinizi de içeren cevap dilekçenizi vermeniz, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve aynı zamanda belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yaparak ön inceleme duruşmasına gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yargılamaya devam edileceği, hüküm verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur.

Duruşma Günü: 04/06/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.