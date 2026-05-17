T.C. ANKARA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/157

KARAR NO : 2024/739

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03.07.2024 tarihli ilamı ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizce HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş ise de Muhammed Salih ve Tazegül oğlu, 05.12.1999 Jeddah/Suudi Arabistan doğumlu sanık Abdullah BEKMURAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Dair, 5271 sayılı CMK (02/03/2024 tarihli 7499 sayılı Kanunun18 maddesi ile değişik) 273/1 maddesi uyarınca hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememiz kalemine müracaatla veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere Z.Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle düzenlenecek tutanak ya da verilecek dilekçe ile sanık hakkında verilen kararlar yönünden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu başvurusunda bulunulabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14.05.2026