T.C.ANKARA 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/711 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALILAR

ALİ KALYONCU

MEDEHE TÜRK

MEHMET AYDIN

MEHMET EMİN DENİZ

MUHTEREM ÇÖL

MURAT SÖNMEZ

ÖZKAN OĞUŞ

RUKİYE SOLMAZ

USAME GÜLEN

Davacı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından davalılar Ali Kalyoncu, Medehe Türk, Mehmet Aydın, Mehmet Emin Deniz, Muhterem Çöl, Murat Sönmez, Özkan Oğuz, Rukiye Solmaz ve Usame Gülen ve diğerleri aleyhine açılan(Kurum Zararı Nedeniyle) Alacak davasının, 16/01/2018 tarihli dilekçesinde özetle; 15/07/2016 tarihinde Paralel Devlet Yapılanması Fethullahçı Terör Örgütü tarafından devletimize karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi/ terör eylemi esnasında TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, MİT yerleşkelerinin de aralarında bulunduğu bir çok yere uçak ve helikopterlerin de kullanıldığı bombalı ve silahlı saldırılar yapıldığını, yapılan saldırılar sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı Karargah binasında ve uhdesindeki bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz mallarda toplam 5.453.061,94 TL zarar meydana geldiğini ve bu zararlardan davalıların müştereken ve mütesilsilen sorumlu olduğunu, davalıların bir kısmının cezaevinde, bir kısmının meslekten ihraç edildiğini ve bir kısmının da firari durumda olduğunu, davalılar hakkında açılan ceza davalarının devam ettiğini ve olayın oluşu ve eylemde bulunanların katkısı ne oranda olursa olsun, her birinin eyleminin kasıtlı olması nedeniyle hepsinin tam kusurlu olup, doğan tüm zararlardan sorumlu olduklarını belirterek, müvekkili kurumda meydana gelen zararların tazminine karşılık olmak üzere 6100 sayılı HMK nun 107. Maddesi uyarınca davacı kurumda meydana gelen maddi zararların değerinin tespit edilerek faize, faiz oranıa ve fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5.453.061,94 TL nin olay tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ve davalıların mal kaçırma ihtimalleri kuvvetli olduğundan 2004 sayılı İ.İ.K'nun 257,264/3 ve devamı maddeleri uyarınca davalıların, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile OYAK alacakları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları, banka hesapları, maaş ve ücret alacakları, varsa emekli ikramiyeleri ve şirket hisseleri üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasına ve ayrıca kurum zararlarının tazmini amacıyla 3713 sayılı yasanın 20/A maddesi uyarınca soruşturma ve kovuşturma aşamasında davalıların taşınmazlarına, kara, deniz ya da hava ulaşım araçlarına, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına konulan tedbir kararlarının devamı niteliğinde teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasını talep ve dava etmiştir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 20/A maddesinin 2. Fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde yurtiçinde tebligata elverişli bir adres veya 11/02/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmediğiniz taktirde ve davada kendinizi avukatla temsil ettirmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı şekilde yurt içindeki gazetelerden birinin vasıtası ile hükmün tebliğ edileceği, duruşma günün 10.06.2026 tarihi olduğu İHTAR ve İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 17.04.2026