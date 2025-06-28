T.C.

ANKARA 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/102 Esas

Davacı İçişleri Bakanlığı ile davalılar Ali Türk, Hasan Altuntaşoğlu, Mustafa Enver Karahan aleyhine açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında; Kazım Karabekir Mahallesi, 2026 Sokak, No:12 İç Kapı No:6 Etimesgut Ankara adresinde bulunduğu bildirilen Mustafa Enver Karahan'a gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve tüm aramalara rağmen adreslerinin temin edilemediği anlaşılmakla adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,Davacı vekili dava dilekçesi ile davalıların Diyarbakır İli, Bismil İlçesinde polis memuru olarak görev yapmakta iken 03/04/2013 tarihinde Bismil Anadolu Teknik Meslek Lisesi bahçesinde çıkan kavgada okul müdürü tarafından polis çağrılması nedeniyle olay yerine gelerek kavgaya müdahale ettiklerini, davalı polis memurlarının kavgaya müdahaleleri sırasında göz altına alınan Mervan Eşen ve Meshut Eşen'e karşı kamu görevi nüfusunu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama suçunu işledikleri iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davasının açıldığını, davalı polis memurlarının ayrı ayrı ceza aldıklarını, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sonucunda 19/01/2023 tarih 2019/13412 sayılı kararı ile insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine karar verildiğini bu karar uyarınca başvurucular Mervan Eşen ve Meshut Eşen'e 107.831,55 TL ödemenin davacı İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını bu sebeple davacı idare tarafından yapılan toplam 110.264,60 TL ödemenin, ödeme tarihi olan 09/03/2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsil olarak rücuen tazmin ve tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İşbu dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, dava dilekçesinin ilanından itibaren davalı Mustafa Enver Karahan'a HMK'nun 122. Maddesi gereğince 2 haftalık kesin sürede cevap verebilecekleri, TK'nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 21/05/2025