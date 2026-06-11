T.C. ANKARA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas :2025/257Karar: 2026/207

Israrlı Takip, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2026 Tarihli ilam ile Esman ve Refiye oğlu 21/06/1977 Dinslaken/Almanya doğumlu 37429357392 TC.Kimlik numaralı Muharrem TÜRE tüm aramalara rağmen bulunamamış olmakla;

Sanık hakkında TCK 123/a-1, 62maddeleri uyarınca 5 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına CMK'nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,

Sanık hakkında TCK. 116/1-4, 62 maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına CMK'nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,

Dosya masrafı olan 435.TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına, karar verilmiş olup iş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememizce tutanak tutulmak üzere beyanda bulunmak suretiyle,yargı sınırları dışında bulunuyor ise bulunduğu yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile sanık ceza evinde ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer Cezaevi Müdürlüğü aracılığı ile mahkememize gönderilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasal yollara başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, 7201 Sayılı Tebligat kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.