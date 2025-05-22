T.C.



ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/449

KARAR NO :2025/167 Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27/02/2025 tarih ve 2024/449 esas, 2025/167 karar sayılı kararı ile verilen kararın tebliği için Mehmet ve Ayşe oğlu, 20/10/1983 doğumlu, GÖKHAN SAVAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Mahkememizce verilen 27/02/2025 tarih ve 2024/449 esas, 2025/167 karar sayılı kararın gazetede yayımlanarak ilanen TEBLİĞİNE,2-Sanık hakkında Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan TCK'nun 179/3.maddesi delaletiyle TCK 179/2 ve 62. Maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezası ile mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanığın 14/04/2020 tarihli ve 7242 Sayılı Kanunun 10.maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK.nun 53/1 maddesinin "a,b,c,d,e" bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin üçüncü fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına, sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sabıkasız oluşu ile ileride bir daha suç işlemekten çekineceğine dair mahkememize olumlu kanaat geldiğinden 02/03/2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanunun 15.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir.

3-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine bir beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 5271 sayılı CMK'nın 272 ve devamı maddeleri uyarınca hatırlatılarak karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14/05/2025