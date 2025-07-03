T.C. ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C.

ANKARA40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/495

KARAR NO : 2025/428

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29/05/2025 tarih ve 2024/495 esas, 2025/428 karar sayılı kararı ile verilen kararın tebliği için Hüseyin ve Nurten oğlu, Samsun 04/09/1980 doğumlu, MUHAMMED SIDDIK ARSLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Mahkememizce verilen 29/05/2025 tarih ve 2024/495 esas, 2025/428 karar sayılı kararın gazetede yayımlanarak ilanen TEBLİĞİNE,

2- Sanık Muhammed Sıddık Arslan hakkındaki Mahkememizin 2024/495 Esas sayılı dosyasının Ankara 87.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/629 Esas sayılı dosyası ile hukuksal ve fiili irtibat bulunması nedeniyle CMK' nun 8,9 ve 10. maddeleri uyarınca BİRLEŞTİRİLMESİNE karar verilmiştir.

3- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine bir beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 5271 sayılı CMK'nın 272 ve devamı maddeleri uyarınca hatırlatılarak karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.