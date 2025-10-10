T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2021/386 Esas KARAR NO: 2025/402

Mahkememizin 13/06/2025 tarih 2021/386 esas 2025/402 karar sayılı kararı ile sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/18-son, 3/5, 3/10, ve TCK'nun 62 maddesi uyarınca 2 YIL 7 AY 20 GÜN HAPİS VE 5.000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına , birleşen 2016/957 esas sayılı dosyası yönünden 5607 sayılı Yasanın 3/18-son, 3/5, 3/10, ve TCK'nun 62 maddesi uyarınca 3 YIL 4 AY HAPİS ve 6.660 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına dair verilen karar , Ali ve Gülüzar oğlu, 05/07/1988 HAYMANA doğumlu, Ankara, Haymana, Yeşilköy mah/köy nüfusunda kayıtlı Yunus Başaran'a tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.