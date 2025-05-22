T.C.

ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2018/846 Esas

KARAR NO : 2024/744

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/11/2024 tarih ve 2018/846 esas 2024/744 karar sayılı kararı ile;

Sanık Yılmaz Demiröz hakkında 2014 ve 2015 yıllarında sahte fatura düzenlendiği anlaşıldığından 213 sayılı VUK 359/b maddesi ,TCK'nun 43 ve 62 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,verilen cezanın Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/1233 Esas, 2020/491 Karar sayılı ilamı ile mükerrir olduğu anlaşıldığından verilen hapis cezasının TCK 58/6-7 madde ve fıkraları uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezasının infazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına" dair verilen karar Osman ve Bostan oğlu, 15/07/1975 doğumlu, Çankırı, Merkez, İnaç mah/köy nüfusuna kayıtlı Yılmaz Demiröz'e tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07.05.2025