T.C. ANKARA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/783

KARAR NO : 2025/222

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20.03.2025 tarihli ilamı ile başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanması suçundan TCK'nın 267/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Elmas Mehmet ve Nuray oğlu 1991 D.lu Halil İbrahim ERBİLEN, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK 273 maddesi gereği hükmün tebliğden sonra 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.