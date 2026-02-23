T.C. ANKARA 5. FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/148 Esas

KARAR NO : 2025/31

Davacı NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI, WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY aleyhine açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) istemine ilişkin davada; adresi meçhul davalı WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY'e tebligat yapılamamış olduğundan gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1- Davanın REDDİNE,

2- Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 80,70 TL'nin düşümü ile alınması gereken 534,70 TL'nin davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3- Davalı TÜRKPATENT kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜT m.3 hükmü gereği hesaplanan 40.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı TÜRKPATENT'e verilmesine,

4- Davacı tarafından yapılan 80,70 TL peşin harç, 80,70 TL başvurma harcı,97,90 TL vekalet harcı,9.000,00 TL bilirkişi ücreti, 3.600,00 TL tercüman bilirkişi ücreti, 117,00 TL yurtdışı harcı, 51.000,00 TL basın ilan kurumu masrafı, 45,42 TL dosya kapağı masrafı, 624,00 TL posta-tebligat masrafı olmak üzere toplam 64.645,72 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5- HMK m.333 hükmü gereği karar kesinleştiğinde artan avansın yatıran tarafa re'sen iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı kurum vekilinin yüzüne karşı, davalı şirketin yokluğunda, HMK m.341 ve m.345 hükümleri gereği kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.22/01/2025

Davacı vekili 11/12/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile mahkememizin yukarıda hüküm kısmı belirtilen 2022/148 E 2025/31 K sayılı davanın reddine ilişkin kararının, istinaf incelemesi neticesinde kaldırılması ve yeniden yargılama yapılarak istemleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY'e gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, 6100 sayılı HMK m.347 hükmü uyarınca davalı WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY'nin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunabileceği, süresi içinde istinafa cevap dilekçesi sunulmadığı takdirde dava dosyasının istinaf incelemesi için ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne gönderileceği hususları davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10/02/2026