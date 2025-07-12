T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 12.07.2025 00:00:00
T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/1031 Esas
RUKİYE İŞCİ ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği talep edilenin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.07.2025 GAİP TC KİMLİK NO: 47020268324
ADI SOYADI: ABDURRAHMAN ACAR
BABA ADI: MUSTAFA
ANA ADI: FATMA
DOĞUM TARİHİ: 30/09/1950
DOĞUM YERİ: ÇANDIR KÖYÜ
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