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T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 12.07.2025 00:00:00

T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1031 Esas

RUKİYE İŞCİ ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği talep edilenin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.07.2025 GAİP  TC KİMLİK NO: 47020268324

ADI SOYADI: ABDURRAHMAN ACAR

BABA ADI: MUSTAFA

ANA ADI: FATMA

DOĞUM TARİHİ: 30/09/1950

DOĞUM YERİ: ÇANDIR KÖYÜ

#ilangovtr BASIN NO: ILN02258097