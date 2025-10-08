T.C. ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: .75553065-2023/489-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin yukarıda 2023/483 esas ve 2024/414 karar numarası yazılı 16/05/2024 tarihli kararı ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan8 yıl 11ay hapis hapis ve 18.320,00-TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Şefik ve Emineoğlu, 26/05/1981 doğumlu ALİ ATASEVEN tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilginin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı takdirde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.