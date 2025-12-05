T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/1312 Esas

Davacı, MENEKŞE TEKE ile Davalı, MUHAMMED DEMİRCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Mahkememizce 08/05/2025 tarihinde ;1-Davanın KABULÜ ile,

2-Dava konusu Ankara İli, Mamak İlçesi, Abidinpaşa-İmar Mahallesi, 9200 ada 11 parsel 584,00m2 yüzölçümlü 1. Bodrum kat 4 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmazın taraflar arasında ivaz ilavesi suretiyle dahi taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve yükümlülükleriyle birlikte umuma açık satımı suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine,

3-Satışın İİK ya göre açık arttırma ile yapılmasına,

4-Satış bedelinin tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisse oranlarına göre tevziine,

5-Satış memuru olarak Ankara Satış Memurluğunun atanmasına,

6-Harçlar Kanunu gereğince dava konusu taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında alınması gereken karar ve ilam harcının tarafların tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,

7-Davacı tarafından yatırılan bilirkişi ücreti 9.000,00 TL, araç yol ücreti2.200,00 TL, keşif harcı 4.361,50 TL, basın ilan kurumu ücreti 15.504,00 TL, tebligat ve posta gideri122,50 TL olmak üzere toplam 31.188,00 TL yargılama giderinin davalının tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hissesi oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının payına düşen hissenin kendi üzerinde bırakılmasına,

8-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 28.500,00 TL vekalet ücretinin davalı hissedarın tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hissesi oranında alınarak davacıya verilmesine, davacı hissesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının kararın kesinleşmesinin ardından yatırana iadesine, karar verilmiştir.

İş bu karar Cafer ve Türkan'dan olma 09/06/1983 doğumlu, Ankara ili, Çubuk ilçesi, 16768000862 TC kimlik numaralı Muhammed Demirci'ye Teblig yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.