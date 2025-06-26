T.C.

ANKARA 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2021/15

Karar No: 2025/167

1-Sanık Eti KULAM'ın Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME kararı verildiği,

2-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Muhammed ve Fadıma oğlu, 01/01/1996 AFGANİSTAN doğumlu ETİ KULAM'a İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna,

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının, sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.06.2025