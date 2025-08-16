T.C. ANKARA 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.93725682-2021/1180-Ceza Dava Dosyası

Konu: İlanen tebliğ hakkında Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan Mustafa ve Cemile kızı, 2015 ANKARA mağdur LEMİS ABBAS - Mustafa ve Cemile kızı, 2011 HALEP doğumlu, mağdur AYE ABBAS - Nayi ve Edibe kızı, 1988 HALEP doğumlu, sanık CEMİLE NAYİF hakkında mahkememizin29/04/2025 tarih ve2021/1180 Esas, 2025/345 sayılı kararıyla DÜŞME kararı verildiği, Tarafların dosyadaki bilinen adreslerine mahkememiz kararı tebliğ yapılamamış ve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın taraflara ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.