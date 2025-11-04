T.C. ANKARA 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/613 Esas

KARAR NO : 2024/510

Israrlı Takip suçundan Ali ve Minire oğlu sanık Bayram Karaağaç hakkında mahkememizin01/10/2024 tarih ve2023/613 Esas, 2024/510sayılı kararıyla 5271 sayılı CMK'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verildiği,

Israrla takip suçundan kamu davasının şikayetçisi olan katılan SADIK ve Selma kızı, 17/11/1997 YENİMAHALLE doğumlu, 37070219896 T.C kimlik numaralıÖZNUR EVRİM GÜLTEKİN dosyadaki bilinen adreslerine mahkememiz kararı tebliğ yapılamamış ve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın katılana ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 31.10.2025