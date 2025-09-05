T.C. ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/792 Esas

Davacı Milli Savunma Bakanlığı ile davalı MÜFRETTİN MURAT SARI ve diğer 2 davalılar aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda; Mahkememizin 2021/792 Esas sayılı dosyasında yapılan inceleme neticesinde; yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin temin edilemediği anlaşılmakla davalı MÜFRETTİN MURAT SARI adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, Mahkememizin 15/06/2023 tarih ve 2021/792 esas, 2023/360 karar sayılı kararı ile;

1- Davanın kabulüne; 4.324,97- ABD Doları alacağının, 22/02/2019 tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanun'un 4/a maddesi gereğince Devlet Bankalarının USD ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı ile birlikte bulunacak borç tutarının fiili geri ödeme tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesap edilerek belirlenen Türk Parası karşılığının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ÖDENMESİNE,

2- Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 6.995,99-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazine'ye irat kaydına,

3- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kendisini vekille temsil ettiren davacı için hesaplanan takdiren 16.362,29-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı tarafça sarfedilen 600,00-TL bilirkişi ücreti, 7.388,84-TL yargılama gideri toplamı olan 7.988,84-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 5-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333.maddesi uyarınca, yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra iadesine, Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. " şeklinde karar verilmiştir.

İşbu gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, kararın ilanından itibaren mahkememizden verilen kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine İSTİNAF yasa yolunun açık olduğu, TK'nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı ilanın tebliğ olunur. 18/08/2025