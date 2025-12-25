T.C. ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/9 Tereke

Mahkememiz dosyasından 06/10/2024 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit ve tescil edilen, Çankırı ili Şabanözü ilçesi Göldağ mahallesi 17 cilt 4 hane no da nüfusa kayıtlı 22/10/1976 doğumlu İsmail ve Satı'dan olma 32374296376 TC kimlik no'lu müteveffa Satılmış Sarıoğlu'nun terekesinin T.M.K'nin 612. Maddesi ile İ.İ.K'nin 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K m. 218'e göre ilandan itibaren itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları,

Tasfiye memuru olarak Av. Ayşe Ceren Ünsal'ın atanmasına,

T.M.K'nın 612, İ.İ.K'nın 166, 180,218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.