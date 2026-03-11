T.C. ANKARA 74. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 74. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/66 Esas

DAVACI : MEMET ALTUNBEY

DAVALI : DOĞAN KARSLI DOĞAN ÇATI İZALASYON

DAVA TÜRÜ : TAZMİNAT (İş Kazasından Kaynaklanan)

DURUŞMA YERİ VE TARİHİ : ANKARA ADLİYESİ BALGAT EK BİNA 13/05/2026 Saat 10.10

Davacı MEMET ALTUNBEY tarafından davalı DOĞAN KARSLI DOĞAN ÇATI İZALASYON aleyhine ilişkin mahkememizde açılan Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılaması sırasında,

Mahkememizce davalı Doğan Karslı Doğan Çatı İzalasyon şirketinin öncelikle davacı tarafça belirtilen ve Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından da bildirilen "Veliefendi Mahalle Çırpıcı Yolu B sk.:3/A Zeytinburnu/İSTANBUL" adresine tebligat çıkartıldığı bu tebligatın "yıkılmış" olarak bildirildiği ve tebliğ edilemediği, daha sonrasında Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bildirilen " Günevler Mah. Dumlupınar Cad. Doğan- Yıldız İş Merkezi C Blok Kapı No:16 Daire No:3 Yenişehir/MERSİN" adresine tebligat çıkartıldığı bu adreste de tebliğ edilemediği görülmekle, davalının tebligata yarar adresine ulaşılamamış olması sebebiyle tebligatların davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

İş Kazası nedeniyle açılan şimdilik 20.000 TL maddi, 1.000.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Davalı DOĞAN KARSLI DOĞAN İNŞAAT ÇATI İZOLASYON'a tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap verebileceği, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunabileceği, bu süre içerisinde cevap vermediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği gibi dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı (HMK. 128. Ve 139. Maddeleri ihtar olunur) hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.05/03/2026