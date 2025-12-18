T.C. ANKARA 77. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 77. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/455 Esas

KARAR NO : 2025/571

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 125/3-a. cümle maddesi gereğince 1 yıl 5 ay15 gün hapis cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Fatime oğlu, 01/01/1997 Haleb doğumlu, ABDULKADİR ELVAVİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000'in ÜSTÜNDE BİR GAZETEDE, ayrıca bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.12.2025