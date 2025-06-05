T.C.

ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/409 Esas

DAVALI : SERKAN AKYÜZ Güneşevler Mah. Tütüncü Sk. Kapı No: 3 Daire No: 2 - Altındağ/Ankara



Mahkememizce yapılan yargılamada alınan 14/05/2025 tarihli bilirkişi raporunda; "Takip tarihine göre davacının davalılardan talep edebileceği tutarın asıl alacak için 1.940.164,85 TL olarak tespit edildiği,asıl alacağın; taksitli ticari kredi, borçlu cari hesap kredisi ve nakde dönüşen çek garanti tutarlarından kaynaklı 1.595.014,11 TL'lik kısmına; davacı talebi kabul edildiği takdirde % 97.50 oranından, filen uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden saptanan oran kabul edildiği takdirde % 92.07 oranından, ticari kredili mevduat hesabından kaynaklanan 336.835,83 TL'lik kısmına % 56,64 oranından, ticari kredi kartından kaynaklanan 8.314,91 TL'lik kısmına % 47,52 oranından işlemiş faiz talep edebileceği, takip tarihi itibariyle mer'i durumda olan çek yapraklarından kaynaklı 268.830,00 TL'nin asıl borçlu şirketin sorumlu olduğu miktara ilave edilmesi gerektiği, bununla birlikte, taraflar arasında akdedilen sözleşmede çek yaprağı yasal garanti tutarlarından kefilin sorumlu olacağına dair açık bir hüküm bulunmayıp bu halde davacı tarafın depo talebine konu ettiği 268.830,00 TL'nin davalı kefillerin sorumluluk miktarına ilave edilip edilemeyeceği hususunun mahkemeye ait olacağı" yönünde kanaat bildirilmiş olup, işbu raporun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 29/05/2025