T.C. ANKARA 80. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 80. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma Suçundan 2024/9 Esas 2026/390 karar sayılı 04/06/2026 tarihli ilamı ile TCK 229/1-1maddesi gereğince sanık REEM SAYEG Hhakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmiş olup, Mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Mohammed ve Hamide oğlu, 01/01/1999 Halep doğumlu sanık REEM SAYEGH'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 haftaiçinde mahkememize veya başka yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da Cezaevinde olması halinde bulunduğu ceza infaz kurumu vasıtasıyla mahkememize dilekçe göndermek suretiyle mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurabileceğine, hükme itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.