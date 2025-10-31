T.C. ANKARA 84. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 84. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/1233 Esas KARAR NO: 2025/92

Sanık Aynur Merih KONGURTAY'ın katılan Osman Nuri Yiğit'e yönelik "İftira" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 267/1 maddesi gereğince, sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli meydana gelen zarar veya tehlike ile kastın ağırlığı nazara alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Söz konusu haberlerin içeriği herhangi bir belge ve delile dayanılmadan katılan aleyhine suçlayıcı itihamlarda bulunulmasına ve katılanın sürdürdüğü kamu görevini ve makamını kötü göstermek maksadıyla hedef alınarak itibarının zedelenmeye çalışılması gibi nedenlerden dolayı 5237 sayılı TCK' nın 267/9 maddesi gereğince suçun "basın ve yayın yoluyla" işlenmesi nedeniyle iftira suçundan dolayı verilen mahkumiyet kararının, aynı veya eş değerde basın ve yayın organıyla İLAN EDİLMESİNE,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ODA TV VE CUMHURİYETGAZETESİNDE YAYIMLANMASI NEDENİYLE AYNI VEYA EŞ DEĞERDE GAZETEDE VE YAYIN YOLU İLEELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİ SURETİYLEİLAN OLUNUR. 23.10.2025