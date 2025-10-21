T.C. ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.58006621-2024/406-Ceza Dava Dosyası

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2025 tarihli kararı ile TCK’nın 158/1-l-son, 43/1, 62, 52/2-4, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 312.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Emrullah ve Rebiha oğlu, 09/09/1997 TARSUS doğumlu YUSUF İZOLLU tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.