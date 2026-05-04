T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2025/538 Esas

Davacı, MEVLÜT PINARBAŞI ile Davalı, EMRE SEZER arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Mahkememizin 2025/538 esas sayılı dosyasında dilekçeler teatisi aşaması tamamlandığı anlaşılmakla davanın niteliği gereği HMK m. 118 ila 186 hükümlerinde düzenlenen yazılı yargılama usûlüne tabi olarak görülmesine, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit etmek, tarafları sulhe veya arabuluculuğa teşvik etmek, tarafların anlaşıp anlaşamadıkları hususları tespit etmek, 139 uncu madde uyarınca yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verilmesine dair ön inceleme duruşması için tarafların HMK m. 139 hükmü uyarınca duruşmaya davet edilmesine, ön inceleme duruşmasının 02.06.2026 günü saat 11:25'e bırakılmasına tensiben karar verildiği ilanen tebliğ olunur.07.04.2026