T.C.ANKARA BATI 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/230

DAVALI : İZZET ATICI

MİRASÇILARI: ÜNAL ATICI VE ŞENOL ATICI

Davacı Müflis S.S. Eryaman Özgükent Konut Yapı Kooperatifi ile davalı Emre Şengül, Devrim Demircioğlu, Yüce Hadi Doğan ve İzzet Atıcı arasında mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı müteveffa İZZET ATICI mirasçıları ÜNAL ATICI VE ŞENOL ATICI'nın adresi tespit edilemediğinden, duruşma gün ve saati ile bozma tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Duruşma günü 03/06/2026 günü saat 11:30'a bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur.