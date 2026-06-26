T.C. ANKARA BATI 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA BATI 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.25675404-2023/58-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 15/01/2026 tarihli ve 2023/58 esas 2026/31 sayılı kararı ile hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanık Enver Çiçek hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası ve 120,00 TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, Mehmet ve Hacer oğlu 29/01/1983 Ankara doğumlu Enver Çiçek'in tüm aramalara rağmen tebliğata elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle Gerekçeli Kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

Gerekçeli Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde Mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yoluna başvurulabileceği,

İLAN OLUNUR.