T.C. ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/559

KARAR NO : 2024/764

SANIK : ETEM CEYLAN, Mehmet ve Elif oğlu, 25/10/2000 Lefkoşa/KKTC doğumlu,TC Kimlik No.32902911962

SUÇ: Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 01/10/2022

KANUN

MADDESİ : 5237 Sayılı TCK 158/1-f,son, 62, 52/2

HÜKÜM : 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 400 TL Adli Para Cezası

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Etem Ceylan hakkında verilen gerekçeli karar, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde, genel bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.