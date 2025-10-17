T.C. ANKARA BATI 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/1104 Esas

DAVACI: İLHAN ERGÜN - TAŞKENT /ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

VEKİLİ: Av. AYBÜKE ÖZTOPRAK - [16806-08272-24134] UETS

DAVALI: KONUL GARAYEVA -AZERBEYLCAN BAKÜ NESİMİ BÖLGESİ N.MAMİO MALİKOV CADDESİ NO.16

DAVA: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)

KARAR TARİHİ: 25/09/2025

HÜKÜM:

1- TMK 166/1 maddesi gereğince DAVANIN KABULÜ ile;

BOLU İli, GEREDE İlçesi, YAKAKAYA Köyü/mah. Cilt 130, Hane 58, BSN : 41'de nüfusa kayıtlı, İsmail ve Zeynep'den olma, 26/05/1985 doğumlu, 243*****994 TC Nolu İLHAN ERGÜN ile Azerbaycan uyruklu KONUL GARAYEVA'nın BOŞANMALARINA,

2- Müşterek çocukları 165*****680 TC kimlik numaralı,09/09/2022 doğumlu ZEYD ERGÜN'ün velayetinin anneye verilmesine,

3- Müşterek çocuk ile baba arasında her Temmuz ayının birinci günü saat 10:00’dan onbeşinci günü saat 18:00’e kadar şahsi münasebet tesis edilmesine,

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda verilen karar, açık olarak okunup usulen anlatıldı. 25/09/2025