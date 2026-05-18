T.C. ANKARA BATI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/532 Esas

Davacı, NİHAT ERKAYA ile Davalı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi, Sincan Belediyesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizin 28/04/2026 tarihli duruşma tutanağının 3 numaralı ara kararı gereği; "TMK 713 maddesinde 13/10/2022 tarihli, 7418 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle yapılan değişiklik gözetilerek dava konusunun “bir internet haber sitesinde” ilan edilmesine," karar verilmiştir.Davaya konu; Ankara İli, Sincan ilçesi, Polatlar Mahallesinde bulunan 126 ada 27 parselin kuzey batısında yer alan taşınmazı Nihat Erkaya'nın1970 yılından beri emek ve para harcayarak, bedeni güçle yabani otları, çakılları, taşları temizleyip, tümsekleri düzleyip, çukurları doldurarak tarıma elverişli hale getirdiğini, o günden beri nizasız ve fasılasız olarak zilyetliği sürdürdüğünü iddia ederek taşınmazın Nihat ERKAYA adına tescilini talep ve dava etmiş olup, dava konusu ilanen tebliğ olunur. 28/04/2026