T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 10.10.2025 00:00:00
T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2023/1124 Esas
GAİPLİK İLANI Davacı HARUN BOZKURT ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen HARUN BOZKURT hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO: 28195468788
ADI SOYADI: HARUN BOZKURT
BABA ADI: AHMET
ANA ADI: HATİCE
DOĞUM TARİHİ: 01/01/1986
DOĞUM YERİ: İSKİLİP
#ilangovtr BASIN NO: ILN02309046