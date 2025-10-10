Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 10.10.2025 00:00:00

T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/1124 Esas

GAİPLİK İLANI Davacı HARUN BOZKURT ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen HARUN BOZKURT hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO: 28195468788

ADI SOYADI: HARUN BOZKURT

BABA ADI: AHMET

ANA ADI: HATİCE

DOĞUM TARİHİ: 01/01/1986

DOĞUM YERİ: İSKİLİP

